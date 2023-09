Haddad: entendemos que a transformação ecológica pode ser motor para a economia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Plano de Transformação Ecológica é uma prioridade do governo porque esta transição pode ser um motor para a economia. Ele cumpre agenda no Research Centre for Greenhouse Innovation (RCGI), centro de inovação na Universidade de São Paulo (USP), ligado a empresas do setor energético e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

O tema sustentabilidade foi foco em conversas com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com o enviado especial para o Clima dos EUA, John Kerry, durante encontros nesta semana em Nova York, disse Haddad.

Durante a apresentação sobre os projetos do RGCI, Haddad apontou que a COP25, que será em Belém, será uma oportunidade para o Brasil mostras o potencial do etanol. Da mesma forma, a reunião do G20 em 2024, que será presidida pelo País, terá espaço para esta exposição.