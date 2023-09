Haddad: Assessor especial Rafael Dubeux vai para Secretaria Executiva do Ministério

Rafael Dubeux, que participou da formulação do Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda como assessor especial do ministro Fernando Haddad, vai se tornar secretário executivo adjunto da pasta. A informação foi dita por Haddad durante visita ao Research Centre for Greenhouse Innovation (RCGI), centro de inovação na Universidade de São Paulo (USP).

Na quinta-feira, Dubeux apresentou o início de uma consulta pública para o plano de ação da taxonomia sustentável. O objetivo é que a partir de 2025 o funcionamento seja voluntário e, em 2026, obrigatório.

"O plano de transformação ecológica foi apresentado nesta semana, em Nova York, e muito bem recebido", afirmou Haddad.