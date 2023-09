Não há perspectivas de receitas com Copel entrarem no fiscal de 2023, diz secretária do Tesouro

A secretária-adjunta do Tesouro Nacional, Viviane Varga, afirmou que o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias divulgado nesta sexta-feira, 22, não prevê a entrada de receitas que são devidas à União dentro do processo de capitalização da Copel.

A secretária-adjunta do Tesouro Nacional, Viviane Varga, afirmou que a equipe econômica acompanha todas as questões que estão acontecendo no Congresso e que a antecipação de transferências a Estados e municípios neste ano tem impacto primário e pode deslocar o resultado.

Como o Broadcast mostrou, além da pauta-bomba de R$ 88,5 bilhões para 2024, o Congresso incluiu medidas para aliviar as contas dos municípios no projeto que ratificou o acordo para compensação aos Estados pelas perdas com a arrecadação do ICMS no ano passado, com impacto fiscal de R$ 13,9 bilhões para este ano.

"Estamos acompanhando. Se for aprovado no Congresso essa antecipação e auxílio, esses valores serão refletidos. Eles têm impacto primário, pode ter deslocamento. Entretanto, o novo regime fiscal tem perspectiva de uma análise contínua. A antecipação, por exemplo, pode trazer para 2023, mas importante é que a trajetória do gasto está sendo acompanhada. O desafio da equipe é monitorar isso e acompanhar, o relatório bimestral nos permite esse monitoramento. O resultado na situação fiscal não se restringe a um ano ou outro ano", pontuou.

Ela também argumentou que é possível ter até R$ 30 bilhões em recursos empoçados, um valor considerado normal, e que esse empoçamento poderá ajudar na redução do déficit fiscal estimado nos relatórios bimestrais. "No lado da despesa, tem o empoçamento, em torno de R$ 30 bilhões, que é normal os órgãos não conseguirem executar despesa na totalidade. Isso também pode reduzir o déficit estimado neste relatório", disse.