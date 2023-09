Emater DF lança concurso com 126 vagas para níveis médio e superior

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) publicou edital com 126 vagas e formação de cadastro de reserva. Os empregos são de extensionista rural, técnico especializado e assistente administrativo, com oportunidades para níveis superior e médio.

Ao todo estão previstas 35 vagas imediatas e 91 para formação de cadastro de reserva e os salários variam de R$ 4.766,69 a R$ 6.310,06, além dos acréscimos de vantagens previstas no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os interessados poderão se inscrever, a partir do dia 20 de outubro, no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), responsável pela seleção.