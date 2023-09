49% das indústrias no Brasil têm área ou profissional para ações de governança, diz CNI

De acordo com o estudo, dentre as 2.084 indústrias, 27% declararam ter conselho fiscal estabelecido ou em desenvolvimento.

A indústria extrativista é a que dispõe de melhor estrutura de governança e com maior adesão às ações de boas práticas. Por outro lado, o setor da construção revelou menor uso dos instrumentos de governança em suas empresas.

Os dados da sondagem contribuirão para que o comitê Governança para a Indústria, da Rede Governança Brasil, identifique caminhos e contribua com as empresas na adoção de medidas de governança, disse a coordenadora do comitê e presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini.