Gife articula ações para impulsionar investimentos sociais no Ceará

Encontro ocorreu nessa quarta-feira, 13, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec)

O encontro ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e faz parte de uma série ações regionais que o Gife vem promovendo para incentivar a ampliação do investimento social privado (ISP) nos estados.

Rede de articulação para investimentos sociais

Uma rede de empreendedores sociais com foco no Nordeste chegou a ser criada em 2019, mas com a pujança do Ceará, optou-se por concentrar as discussões no Estado, como disse Gustavo Bernardino, representante do Gife.

"A gente optou por centralizar mais as instruções aqui no Ceará, então a gente fez a retomada desse trilho de discussões de atividades para vocês conversarem e ter um trilho de discussões aqui permanente, com vocês e com quem mais puder chegar, que tiver com potencial para realizar projetos sociais e ter autonomia", disse aos representantes.

De acordo com o Marcos Tardin, diretor da Fundação Demócrito Rocha, uma das organizadoras da Rede de Investidores Sociais do Nordeste (RIS), a ideia desse evento é justamente envolver esses institutos, empresas e fundações para atrair mais instituições para algum investimento social no Ceará.

"A gente tem um potencial muito grande e uma necessidade muito grande também no social e ambiental. A Fundação está envolvida, simultaneamente, em pelo menos uns seis ou sete projetos de várias dimensões diferentes", disse.

Ceará é o segundo em iniciativas sociais no Nordeste

O último censo feito pelo Gife, realizado em 2020, detectou que o Ceará foi o Estado que teve o maior aumento percentual em número de investidores sociais, passando de 5% (em 2018) para 9%. O Estado é o segundo em iniciativas sociais do Nordeste, atrás somente da Bahia.

No Brasil, atualmente, a rede Gife tem 170 associados. Em 2020, último ano do Censo, elas aportaram, juntos, R$ 5,3 bilhões em investimento social, operando projetos próprios ou viabilizando os de terceiros.