Frigorífico Minuano tem produção de carne paralisada devido à chuva no RS

O ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul neste semana paralisou parte da atividade de produção de alimentos na região. A Companhia Minuano de Alimentos - uma das principais empresas produtoras de carnes de aves do País - informou hoje que as suas unidades produtivas localizadas nas cidades de Arroio do Meio (onde fica uma planta de embutidos) e Lajeado (abatedouro) foram atingidas pela enchente.

A produção de embutidos foi paralisada pela elevação atípica das águas, e a retomada das atividades dependerá da reparação dos danos, ainda sem data definida. Já a unidade de Lajeado está organizada para retomar o abate nesta semana, ainda que de forma reduzida.

"A companhia vem empenhando esforços para retomar a produção nas unidades com maior brevidade, ao mesmo tempo em que presta auxílio aos seus funcionários e à comunidade em geral, nesta situação de grande tristeza para a região", afirmou, em comunicado.