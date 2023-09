Fábrica dos chocolates Pan vai a leilão, mas quase nenhum objeto recebe lances

Levados à leilão nessa semana, a maioria dos bens da massa falida dos chocolates Pan - aquele do cigarrinhos, moedas e dos chocolápis - não recebeu lances. Juntos, os bens somam R$ 114,9 milhões, mas agora podem ser arrematados a preços 50% inferiores ao da avaliação.

Sete lotes foram colocados à venda, dos quais apenas um teve lance até o momento, o de nº3, que conta com um caminhão e um carro modelo Gol. Os outros envolvem desde o imóvel da empresa e maquinário industrial até muito material de escritório e dez toneladas de sucata metálica. Os lances seguem abertos até o dia 15 de setembro.

Alguns dos itens chamam atenção. A sucata, por exemplo, pode ser arrematada por R$ 10 mil. No lote do material de escritório, estão coelhos de pelúcia (dois, cada um por R$ 15), dois conjuntos de revistas Playboy (um com cinco edições e outro com seis, ambos por R$ 50 cada), uma estátua de Nossa Senhora Aparecida (R$ 50), celulares danificados (11, cada um por R$ 70), um carrinho de supermercado (R$ 30), três cilindros de oxigênio (R$ 30 cada um), oito garrafas térmicas (R$ 10), duas panelas grandes (também R$ 10 cada), dois quadros de anotações (cada um custando R$ 20), seis cofres (dois por R$ 250 e quatro por R$ 210), três carteiras escolares (R$ 40) e uma cadeira de rodas (R$ 90).