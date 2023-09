Crediamigo com nova taxa de juros a partir desta sexta-feira, 1º; veja quanto

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27.07.2023: Paulo Câmara, Presidente do Banco do Nordeste. Abertura forum BNB de desenvolvimento. Crédito: FÁBIO LIMA

O Banco do Nordeste (BNB) reduziu a taxa de juros de Crediamigo para 2,16%, a partir desta sexta-feira, 1º de setembro. O anúncio foi feito em evento que comemora o aniversário da linha de crédito, em Fortaleza, e conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Paulo Câmara, presidente do BNB, anunciou a redução de 2,53% ao mês para a partir de 2,16% ao mês. Assim, segundo ele, a taxa de juros do Crediamigo reduziu 32% nos últimos 30 dias. Em agosto, o BNB já havia reduzido a taxa de juros de 3,2% para 2,53%. Para 2025, Câmara ainda afirmou que o Crediamigo vai passar por expansão em número de agências, saindo de 472 e chegando a mil.