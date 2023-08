Ministérios terão em 2024 praticamente o mesmo Orçamento de 2023, afirma Tebet

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta quinta-feira, 31, que o Orçamento da grande maioria da Esplanada em 2024 ficou praticamente igual ao deste ano. "Quando olhamos para as despesas discricionárias, os ministérios estão ficando praticamente com o mesmo de 2023. Quem ganhou muito, quase 150%, foi Saúde. Educação também ganhou, mas pouco menos", disse em entrevista coletiva à imprensa.

Segundo a ministra, a grande preocupação foi com o rearranjo orçamentário para que os recursos cheguem onde realmente é necessário. "Tivemos bom senso na JEO (Junta de Execução Orçamentária) de pegar uma parte pouco menor de R$ 400 milhões para dividir para quem não tinha nada", disse, citando ministérios como o de Mulheres, Direitos Humanos, Cultura, Povos Originários. "Eles tiveram um ganho."

Fora isso, conforme Tebet, a maioria dos gastos públicos foi para Saúde, Educação e a parte de investimentos, especialmente o Minha Casa Minha Vida (MCMV). "O orçamento está engessado no Brasil com piso de investimento, saúde, educação, praticamente sobra pouco para os demais ministérios", observou.