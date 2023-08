123milhas deve demonstrar capacidade técnica e econômica de se organizar, diz juíza

Ao aprovar o pedido de recuperação judicial da 123milhas, a juíza Cláudia Helena Batista, da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte determinou que a empresa deve demonstrar o mais breve possível a capacidade técnica e econômica de se organizar. A magistrada pediu que os administradores judiciais do processo de recuperação entreguem um relatório "minucioso e com a maior brevidade possível" sobre a situação das empresas. O prazo limite para a entrega do documento é de 30 dias. Ela justificou o pedido por ter dispensado o laudo de perícia prévia.

No relatório preliminar, é preciso constar toda a documentação, acompanhamento das operações das recuperandas, verificação de aquisições e fusões das empresas. Ele deve incluir também análise de balanços e fluxos de caixa, destacando qualquer fato relevante para as providências necessárias para a transparência e segurança das operações das recuperandas, especialmente na área de tecnologia.

Cláudia Helena Batista ainda disse que "não é papel do juiz avaliar as razões da crise econômico-financeira e a necessidade da medida", mas de "balizar as diligências e os procedimentos de gestão processual".