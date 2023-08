'Não está em discussão a volta do imposto sindical', afirma ministro do Trabalho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, descartou nesta quarta-feira, 30, o retorno do imposto sindical, mas voltou a defender a criação de uma "contribuição negocial", decidida em assembleias com a participação de trabalhadores e empregadores. "Não está em discussão a volta do imposto sindical. Falamos em contribuição negocial, apenas quando há negociação. Quem vai decidir sobre contribuição será assembleia com trabalhadores e empregadores", afirmou.

E completou: "Para representar bem os trabalhadores, os sindicatos precisam ter capacidade. Quem pode propiciar essa condição aos sindicatos é a categoria, e a decisão deve ser por assembleia."

O ministro defendeu ainda que os trabalhadores que não sejam sócios dos sindicatos também paguem a contribuição negocial, já que também serão beneficiados pelas negociações coletivas. "O que a assembleia deliberar, todos têm de cumprir. É assim que as entidades democráticas decidem as coisas", argumentou.