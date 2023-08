BNDES capta US$ 500 mi com CDB para investimentos em energia, economia verde e alta tecnologia

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quarta-feira, 23, que assinou um contrato de empréstimo externo de US$ 500 milhões com o China Development Bank (CDB), o banco de fomento chinês. O acordo foi firmado na terça-feira, 22, na África do Sul, durante a 15ª Cúpula do Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

"Esta captação evidencia a retomada do relacionamento do ponto de vista de empréstimos com o CDB e demonstra o alto interesse dos países asiáticos em relação a oportunidades no Brasil. O tempo recorde entre a negociação do acordo, em março deste ano, e o fechamento do contrato de empréstimo, que será desembolsado nos próximos dias, mostra a disposição de colaboração entre as duas instituições. Esta operação de US$ 500 milhões é só a primeira etapa de um acordo mais amplo, que prevê uma segunda operação de até US$ 800 milhões", contou a diretora de Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis do BNDES, Natália Dias, em nota divulgada pelo banco brasileiro.

De acordo com o BNDES, o banco brasileiro começou sua cooperação com o banco chinês em 2007, "quando foi negociado o financiamento destinado à construção do Gasoduto Sudeste-Nordeste, que culminou na celebração do contrato de empréstimo externo, formalizando a captação de recursos pelo BNDES, no valor de US$ 750 milhões".