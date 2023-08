App fora do ar: Clientes não conseguem logar no Caixa Tem

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Os usuários do aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, reclamam que estão enfrentando dificuldades para acessar suas contas. O problema afeta especialmente os clientes que buscam acesso no mobile Android e iPhone (iOS).

De acordo com o Downdetector, ferramenta que monitora quedas de serviço, as reclamações de usuários do app começaram às 11 horas desta segunda-feira, 21.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A maioria dos clientes que enfrentaram problemas usaram as redes sociais para denunciar o problema.