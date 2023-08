Morre John Warnock, cofundador da Adobe, aos 82 anos

Morreu neste sábado, 19, John Warnock, cofundador da Adobe, empresa criadora de programas como Photoshop e Acrobat Reader. O anúncio foi feito pela Adobe, em comunicado, e a causa da morte do cientista da computação de 82 anos não foi revelada.

Warnock cofundou a Adobe em 1982, junto de Charles Geschke, que morreu em 2021. O primeiro produto lançado pela marca foi o Adobe PostScript, tecnologia que, na época, impulsionou a editoração eletrônica. Ele foi presidente da Adobe nos primeiros dois anos e atuou como CEO até 2000. Também foi copresidente do conselho junto com Geschke até 2017. Warnock permaneceu como membro do conselho de administração da empresa desde então.

Antes de cofundar a Adobe, ele foi cientista principal da Xerox Palo Alto Research Center, centro de pesquisas que teve grande impacto na computação pessoal, influenciando os produtos de Apple e Microsoft nos anos 1980. Também ocupou cargos de destaque na Evans & Sutherland Computer Corporation, Computer Sciences Corporation, IBM e na Universidade de Utah.