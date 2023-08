Taxa do consignado para aposentados cai e bancos reclamam; veja efeitos

Por 14 votos a 1, o Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) aprovou a redução do limite de juros do consignado, de 1,97% para 1,91% ao mês

Segundo a Febraban, o novo teto de juros fica abaixo dos custos que parte dos bancos têm para oferecer a linha. Sendo assim, no cenário de juro menor, bancos não teriam como cobrir seus custos, o que poderia gerar a suspensão deste tipo de produto no mercado, alertou a entidade.

No entanto, o que seria uma boa notícia para os interessados em adquirir esse tipo de crédito , se tornou uma batalha nos bastidores com poder de gerar o enfraquecimento da oferta dos bancos neste tipo de produto. Isso ocorre porque a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) se coloca contra a mudança.

Os juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão em queda. Por 14 votos a 1, o Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) aprovou a redução do limite de juros do consignado, de 1,97% ao mês (a.m.) para 1,91% a.m.

Na avaliação do economista, o movimento da Febraban neste "xadrez" se refere a uma preservação prevendo a intenção do Governo Federal em querer criar tetos para outros tipos de crédito além do consignado, microcrédito e cartão de crédito, por exemplo.

"Há vários bancos com taxas inferiores ao teto proposto, mostrando o nível de competição entre os bancos (na modalidade de crédito consignado INSS). Neste caso, a resistência da Febraban parece ser mais uma preocupação sobre o controle de outras operações de crédito , pois o teto proposto tem viabilidade financeira, com a atual Selic ", pontua.

Para o economista Alex Araújo, o mercado de consignado já gera grande concorrência no Brasil e a resistência da Febraban ao movimento do CNPS está ligado a outros fatores também.

Apesar da nota da Federação, que representa os grandes bancos nacionais, a competição no mercado de crédito consignado é feroz entre as instituições financeiras. Tanto que o limite CNPS não é impositivo ou impede que os bancos cobrem menos .

Conforme o Banco Central, que dispõe de plataforma que mostra ao consumidor o ranking das instituições financeiras com os juros mais competitivos, três dos grandes bancos nacionais já operam abaixo do novo limite de juros.

Até o último dia 4/8, as taxas do Santander no consignado para aposentados e pensionistas do INSS eram de 1,81%; da Caixa era 1,82%; do Bradesco 1,88%; do Banco do Brasil (BB) 1,92%; e do Itaú Unibanco 1,96%.

De acordo com os dados, todos os grandes bancos nacionais já operavam com taxas abaixo do limite previsto até então.