Fim do rotativo não pode levar a restrição em parcelado sem juros, diz Stone

A Stone defende que as mudanças no crédito rotativo não restrinjam o parcelado sem juros, em posição oposta à de parte do mercado, que afirma que os juros do rotativo servem como subsídio cruzado ao parcelamento. O CEO da companhia, Pedro Zinner, afirma que alterações no instrumento poderiam reduzir a atividade econômica.

"Uma mudança regulatória que tira do lojista a possibilidade de oferecer as operações parceladas teria um impacto significativo nas operações de crédito e na economia, principalmente nesse período em que estamos começando a ter uma recuperação", diz ele ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Zinner afirma que a Stone tem acompanhado o debate de perto e que ainda é cedo para estimar os impactos que as mudanças teriam para a empresa. No setor de maquininhas de cartões, a visão é de que o fim do parcelado sem juros se traduziria em um encolhimento dos volumes de transação processados e, consequentemente, das próprias companhias.