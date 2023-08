Estrangeiros saem em debandada da B3 com aversão ao risco e 'concorrência' dos EUA

Os investidores estrangeiros estão em franca retirada de recursos da B3 em agosto, que pode ser o pior mês de 2023 em termos de fluxo de capital externo. Sem ter registrado um único pregão de alta do Ibovespa até agora, a Bolsa brasileira contabilizava saída líquida de R$ 7,378 bilhões nesse segmento até a última segunda-feira, dia 14. Os números, embora parciais, já anulam todos os ingressos de julho e superam com folga os R$ 4,28 bilhões retirados em maio, até agora o mês de maior saldo negativo no ano.

Na avaliação de analistas ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), as justificativas para esse comportamento não estão na má fama do mês de agosto, mas em uma conjunção de fatores internos e externos que vêm influenciando o mercado há mais tempo. A notícia negativa é que grande parte dos motivos para esse movimento vem do cenário internacional.

É impossível analisar as onze quedas consecutivas do Ibovespa em agosto sem mencionar a China, dada a importância das commodities no mercado doméstico - Vale, por exemplo, é a ação com maior peso no índice (participação de 12,314%). "Enquanto havia entusiasmo com a China, o Brasil também andava muito bem. Hoje, o cenário é bastante negativo na segunda maior economia do mundo e os investidores buscam ativos de menor risco", afirma em uma primeira análise João Piccioni, analista da Empiricus Research.