Tebet agradece Lira e Pacheco pela condução da pauta econômica no Congresso

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, agradeceu ao Congresso Nacional pelo avanço dos projetos do arcabouço fiscal e da reforma tributária. Ao citar nominalmente os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Tebet agradeceu a condução das pautas.

As declarações foram feitas durante a posse de Marcio Pochmann na presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira, 18.

Segundo ela, o pacote fiscal teve como "foco absoluto" o social no País. "Possamos contar com a parceria do Congresso Nacional", destacou. "Meus agradecimentos especiais a Lira e Pacheco na condução desses processos."