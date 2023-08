IGC reduz estimativa para safra global 2023/24 de grãos para 2,294 bilhões de t

Caso confirmado, o volume total da produção ainda seria 1,37% maior do que o estimado para a temporada 2022/23, de 2,263 bilhões de toneladas. A estimativa para o consumo mundial de grãos foi elevada para 2,307 bilhões de toneladas. A previsão de estoques subiu de 581 milhões de toneladas para 584 milhões de toneladas.

"Entre os principais produtores, as estimativas para o Canadá, União Europeia e China foram reduzidas, mas parcialmente compensadas por uma atualização para a Ucrânia, onde as perspectivas de rendimento melhoraram", justificou o IGC.

Para a soja, em 2023/24, o IGC diminuiu a estimativa de produção em relação ao mês de julho, de 400 milhões de toneladas para 398 milhões de toneladas no relatório atual, em comparação com os 368 milhões de toneladas de 2022/23. A projeção de consumo da oleaginosa para 2023/24 se manteve em 388 milhões de toneladas em julho. Para o ciclo 2022/23, o consumo teve recuo na projeção, de 362 milhões de toneladas para 359 milhões de toneladas.

Já na projeção de estoques da soja em 2023/24 houve aumento, passando de 63 milhões de toneladas para 64 milhões de toneladas. O volume do estoque final de soja de 2022/23 subiu 2 milhões de toneladas, ficando em 54 milhões de toneladas.

Quanto ao milho, o conselho aumentou a estimativa de produção para 1,221 bilhão de toneladas em 2023/24, ante 1,220 bilhão de toneladas previsto em julho. O volume é maior que o resultado de 1,160 bilhão de toneladas projetado para 2022/23. A previsão para consumo avançou ante o projetado em julho, de 1,205 bilhão de toneladas para 1,207 bilhão de toneladas, enquanto para 2022/23 ficou em 1,172 bilhão de toneladas. Os estoques subiram de 282 milhões de toneladas para 288 milhões de toneladas em 2023/24.

Em relação ao trigo, na temporada 2023/24, o IGC manteve a projeção de produção em 784 milhões de toneladas. O volume é menor do que os 803 milhões de toneladas previstos para 2022/23. A estimativa de consumo do cereal subiu de 804 milhões de toneladas para 805 milhões de toneladas em 2023/24, enquanto para 2022/23 foi reduzida em 1 milhão de toneladas, para 795 milhões de toneladas. Já a perspectiva para os estoques do cereal em 2023/24 foi reduzida em 2 milhão de toneladas, para 261 milhões de toneladas, enquanto para 2022/23 ficou em 282 milhões de toneladas, aumento ante a previsão anterior de 268 milhões de toneladas.

Para a safra 2022/23, o IGC aumentou a sua previsão de produção global de grãos de 2,259 bilhões de toneladas para 2,263 bilhões de toneladas. Em relação ao consumo mundial de grãos, a previsão foi reduzida de 2,269 bilhões de toneladas para 2,266 bilhões de toneladas. A previsão de estoques finais subiu, de 591 milhões de toneladas para 597 milhões de toneladas.