EUA confirmam tarifas antidumping sobre empresas da China, Alemanha e Canadá

A informação foi antecipada previamente por fontes ao The Wall Street Journal .

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos confirmou na quinta-feira, 17, a imposição de tarifas antidumping sobre empresas da China, da Alemanha e do Canadá, sob acusações de preços injustos em produtos de estanho, metal usado na fabricação de latas de alimentos. As tarifas serão preliminares até decisão final em janeiro.

Em nota, o Departamento do Comércio afirmou que 111,98% deste valor corresponde a um "caso de subsídio", que ajustaria a taxa para subsídios à exportação no momento de coleta do produto.

Ao WSJ, um funcionário do governo americano esclareceu que a taxa superior reflete a recusa das companhias chinesas em cooperar com uma investigação sobre sua independência do Partido Comunista da China e possíveis subsídios governamentais.

As tarifas para empresas da Alemanha, como a Thyssenkrupp Rasselstein, e do Canadá, como a ArcelorMittal, também foram confirmadas em 7,02% e 5,29%, respectivamente.

Empresas de outros cinco parceiros comerciais - Holanda, Coreia do Sul, Taiwan, Turquia e o Reino Unido - foram inocentados das alegações de dumping, como antecipado.

