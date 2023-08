É difícil o Senado manter integralmente o texto da tributária da Câmara, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta sexta-feira, 18, que a meta é que o texto da reforma tributária comece a ser apreciado no Senado no início do mês de outubro, após passar pela etapa de audiências públicas e discussões com governadores e prefeitos. "A previsão é cumprir todo o cronograma, ouvir todos os setores e a meta é apreciar no plenário da casa no início de outubro", disse, durante participação em evento no Insper, em São Paulo, sobre os próximos passos da reforma tributária.

"De um lado há o setor público com uma visão, o setor privado com outra, Estados que pensam de um jeito e municípios grandes e pequenos, em que há divergência também", comentou Pacheco.

Na avaliação do presidente do Senado, é inegável que há visões divergentes sobre os pontos mais importantes dentro de uma reforma complexa, como a tributária, mas cabe à política o desafio de tomar a melhor decisão para o País.

Disse ainda que no próximo dia 29 de agosto haverá uma reunião com a presença de todos os 27 governadores para discutir a reforma. "Faremos essa reunião no dia 29, às 10 horas da manhã, para que todos possam opinar sobre o tema", informou.

Para o presidente do Senado, foi a aprovação de reformas estruturais nos últimos anos que possibilitou a atual discussão da reforma tributária. Pacheco citou a aprovação de medidas como as reformas política, trabalhista e previdenciária e a autonomia do Banco Central. "Se não fosse por isso, talvez não teríamos espaço para discutir a tributária hoje", destacou, enaltecendo, também, as tentativas anteriores de se aprovar uma reforma tributária no País.

Na avaliação do presidente do Senado, há um consenso sobre a necessidade de se aprovar a reforma, e a divergência é a respeito da forma que ela será feita. "A sociedade não aceita mais a inércia do governo federal e do Congresso, sob pena de termos ainda mais caos e alta litigiosidade tributária", comentou Pacheco.

Durante o evento do Insper, Pacheco também destacou que considera o senador Eduardo Braga (MDB-AM) como adequado para ser o relator da medida no Senado, citando, sua experiência na vida pública como prefeito, governador e deputado e, também, por ser do Amazonas, Estado em que há um regime diferenciado para a tributação por conta da Zona Franca de Manaus.