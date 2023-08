CNSeg está lançando plataforma que reúne todos os produtos de seguros do mercado

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) está lançando um site que reúne todos os produtos de seguro do mercado para que os clientes possam fazer comparações. A plataforma, desenhada com a Capgemini, deve se conectar em breve com um site parecido, mas que reúne os corretores do País.

O presidente da CNSeg, Dyogo Oliveira, afirmou que o novo site está sendo lançado em fase de testes. "É bem simples, de super fácil acesso, e vai ter as ofertas de todas as empresas, as ofertas de cada produto", disse ele em coletiva de imprensa.

No site, chamado de Encontre Seu Seguro, os usuários poderão comparar as diferentes ofertas de seguros do mercado, e ao escolher uma delas, é direcionado aos canais da seguradora. Ou seja: não é um canal de vendas em si, mas sim de conquista de novos clientes.