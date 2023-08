BC da Rússia decide elevar a taxa básica de juros, de 8,5% a 12%

O Banco Central da Rússia decidiu elevar sua taxa básica de juros nesta terça-feira, 15, de 8,5% a 12,0% ao ano. A decisão já entra em vigor nesta terça e é voltada a "limitar riscos à estabilidade de preços", segundo comunicado da instituição.

O BC russo avalia que a pressão inflacionária cresce no país. O crescimento constante da demanda supera a capacidade da produção de se expandir, o que amplia a pressão inflacionária subjacente e afeta o câmbio, por meio de demanda elevada por importações.

Para o BC, nesse contexto o risco de que as taxas de inflação subam para além da meta em 2024 é "substancial". A instituição reafirmou no comunicado seu compromisso em orientar as condições monetárias e a demanda doméstica em geral no nível necessário para levar a inflação de volta à meta em 2024 e estabilizá-la perto dessa meta depois disso.