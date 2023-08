Apagão afetou clientes das 4 distribuidoras do grupo, diz CPFL

O grupo CPFL informou que a interrupção de fornecimento de energia elétrica que afetou diversas partes dos País impactou parte dos clientes de suas quatro distribuidoras: CPFL Paulista, Piratininga, Santa Cruz e RGE.

A companhia declarou em nota, porém, que a situação já foi normalizada em todas elas e que aguarda mais informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) referente a causa.

Segundo o ONS, a ocorrência afetou 16 mil megawatts (MW) de carga em Estados do Norte e Nordeste do Brasil, afetando também estados do Sudeste.