Japão: PIB real sobe 1,5% no 2º trimestre ante primeiro; previsão +0,45%

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão subiu 1,5% no segundo trimestre de 2023 em relação aos três meses anteriores, de acordo com leitura preliminar divulgada há pouco pela agência de estatísticas do país.

O resultado ficou acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,45%. Na taxa anualizada, o PIB avançou 6% no segundo trimestre. As expectativas dos analistas eram de alta de 1,0%.

O PIB nominal subiu de 2,9% entre trimestres e 12% na taxa anualizada.