Cade aprova transferência de participação da Compass em cinco distribuidoras à Infra Gás

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a transferência da participação societária da Compass em cinco distribuidoras de gás à Infra Gás, subsidiária da Infra S.A., holding especializada em projetos de infraestrutura. O aval foi publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 14.

As participações citadas estão nas distribuidoras Algás, em Alagoas; Cegás, no Ceará; Copergás, em Pernambuco; Potigas, no Rio Grande do Norte; e Sergás, no Sergipe. Segundo as empresas informaram ao órgão antitruste, a participação acionária adquirida é minoritária, sendo compartilhada entre a empresa Mitsui Gás e os respectivos Estados.

As companhias informaram ainda que Infra Gás não desenvolve, até o momento, qualquer atividade no setor de gás natural. Assim, a operação inicia o processo de entrada nesses mercados. Os valores da operação não foram informados.