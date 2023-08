Megale: teremos poucas notícias muito relevantes na economia daqui até fim do ano

O economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale, prefere manter uma postura de cautela em relação à economia brasileira. Mesmo com a percepção de evolução na gestão da economia, o chefe do Departamento Econômico da XP prevê desafios que resultarão em poucas mudanças no Produto Interno Bruto de 2024.

"Não vemos mudanças muito significativas no PIB do ano que vem", afirma Megale ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). "Teremos poucas notícias muito relevantes no cenário econômico daqui para o final do ano." Para ele, o PIB do ano que vem será ainda muito influenciado pela economia global deste ano. Na avaliação do economista-chefe da XP, se a equipe econômica continuar focada em criar boas condições para a economia, os impactos serão vistos apenas nos PIBs de 2025 e 2026.

Megale vê desafios para as implementações da reforma tributária, do arcabouço fiscal e dificuldades para a zeragem do déficit primário. "E essas incertezas vão manter a inflação acima da meta. Por isso eu acho que o que vai influenciar as expectativas inflacionárias é a implementação do fiscal", diz.

Leia abaixo os principais trechos da entrevista ao Broadcast:

O País parece ter sido tomado por um entusiasmo econômico. Você compartilha desta euforia?

Preferimos uma postura de um pouco de cautela. Teremos poucas notícias muito relevantes no cenário econômico daqui para o final do ano. Inflação e câmbio não devem apresentar grandes surpresas.