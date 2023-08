BC da Índia decide manter taxa básica de juros em 6,50%

O Banco Central da Índia (RBI, na sigla em inglês) manteve a taxa básica de juros do país inalterada nesta quinta-feira, 10, tendo em vista que a inflação doméstica desacelerou. O governador do RBI, Shaktikanta Das, disse que o comitê de política monetária do BC indiano decidiu por unanimidade os juros em 6,50% ao ano.

Todos os economistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam que o RBI mantivesse os juros no mesmo patamar.

O índice de preços ao consumidor da Índia em junho subiu 4,8% em relação ao ano anterior, em comparação com o aumento de 4,25% em maio e de 6,5% em janeiro. O RBI persegue uma meta de inflação de 2% a 6%. Fonte: Dow Jones Newswires.