8 dicas para comprar o presente de Dia dos Pais com segurança

O Dia dos Pais é uma das principais datas comemorativas para o varejo brasilero. Segundo dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), em 2022, as vendas relacionadas à homenagem mostraram alta de 11,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O levantamento também apontou alta de 9,2% nas vendas em lojas físicas, enquanto o e-commerce cresceu na casa dos 33%.

Diante desse cenário, a expectativa é alta para as vendas de 2023, sobretudo no ambiente online. No entanto, com mais movimento no comércio eletrônico, cresce também a movimentação dos criminosos que aplicam golpes, prejudicando consumidores e empresas. De acordo com um mapeamento da ClearSale, o Brasil registrou 5,6 milhões de tentativas de fraudes somente em 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Visando combater tal problema para tornar a celebração ainda mais especial, Fellipe Guimarães, CEO da Codeby, a Keyrus Company (empresa de tecnologia especializada em e-commerce), listou 8 cuidados básicos que podem ser adotados. Veja!

1. Desconfie das promoções exageradas

Fique atento aos produtos com preços muito menores do que o valor médio real encontrado na internet e em lojas físicas. Preços muito abaixo dos praticados pelo mercado são um forte indício de golpe.

2. Verifique os dados do Pix

Se for pagar com Pix, sempre realize o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Ao receber o QR Code, confira com atenção, antes de realizar a transferência, todos os dados e se a loja escolhida é realmente quem irá receber o dinheiro.

3. Prefira os sites que você já conhece

Sempre dê preferência a sites conhecidos. Mesmo neles, ao acessar, sempre verifique a barra de endereços (URL) para garantir que o site é o verdadeiro. Se a URL tiver alguma letra a mais ou um número que não deveria estar ali, pode significar que é uma página clonada.