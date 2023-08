Empresas americanas têm pior lucro trimestral em anos

Os lucros das maiores empresas dos Estados Unidos devem cair pelo terceiro trimestre consecutivo, prejudicados em parte pela queda nos preços da energia. As empresas de energia estão puxando o S&P 500 para baixo pois seus resultados caíram em relação aos níveis recordes relatados há um ano. Continuam fortes, porém, pelos padrões históricos.

Os membros do S&P 500 estão a caminho de reportar coletivamente uma queda de 5,2% nos ganhos, seu pior desempenho desde 2020. Já receita deve aumentar 0,6% em relação ao ano anterior, de acordo com a FactSet.

"Obviamente, os preços do gás caíram, mas acho que as margens de refino permanecem em um território muito saudável ainda que tenham recuado um pouco", disse o presidente-executivo da Exxon Mobil, Darren Woods, na teleconferência de resultados da empresa no mês passado. Os lucros da Exxon caíram 56% em relação ao ano anterior, com uma queda de 28% na receita.

Até sexta-feira passada, 84% das empresas que compõem o S&P 500 divulgaram resultados para o segundo trimestre de 2023. Já Walt Disney divulgará na quarta-feira, 9, e Walmart e Nvidia nos dias 17 e 23 de agosto respectivamente.

(Fonte: Dow Jones Newswires)