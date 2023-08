Proposta de orçamento previdenciário cita concurso com 9,2 mil vagas para 2024

O plenário do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou na última quinta-feira, 3, proposta orçamentária para 2024 que prevê a necessidade de realização de concurso para o preenchimento de 9.229 vagas.

Desse total, seriam 7.655 para servidores da carreira do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e outras 1.574 para peritos médicos federais.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Concurso público ofertará 814 vagas no Ministério da Ciência e Tecnologia

Maior concurso da história de Caucaia: prefeito Valim divulga quais são as 1.903 vagas

Sarto anuncia concurso para Saúde com 2 mil vagas e ainda para AMC e Iplanfor

Conforme a proposta, a realização do certame no próximo ano seria necessária “para garantir a melhoria do atendimento pela previdência social, e da execução das políticas públicas”.

No mesmo documento, há a necessidade, ainda, de recursos suplementares de R$ 697 milhões para despesas discricionárias do INSS e do Ministério da Previdência Social.

Já estão previstos, preliminarmente, R$ 1,788 bilhões para o INSS e outros R$ 150,5 milhões para o Ministério da Previdência Social.