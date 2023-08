BB financiou R$ 13,3 bilhões em 165 obras públicas em 2023, diz presidente do banco

O Banco do Brasil já financiou R$ 13,3 bilhões em obras públicas neste ano, de acordo com a presidente do banco, Tarciana Medeiros. Em uma rede social, ela disse que o valor representa um crescimento em relação a anos recentes, e comemorou o crescimento do banco nesse tipo de financiamento.

"Já financiamos R$ 13,3 bilhões, em 165 obras públicas de norte a sul, leste a oeste do Brasil", escreveu a executiva. "São recursos que contam com o aval da União e possibilitam o acesso a taxas de juros mais reduzidas, ampliando o acesso de Estados e municípios ao crédito."

Medeiros afirmou que o volume liberado pelo BB para esse tipo de financiamento em 2023 já é maior do que o contratado nos últimos dois anos. "Tem obra no Paraná, Rio de Janeiro, Tocantins, Piauí, Amazonas", adicionou.

A presidente do banco disse que as obras são importantes porque geram empregos e renda nas regiões em que acontecem.

De acordo com ela, o financiamento a obras públicas é uma das vocações do BB. "É dar condições de prover uma vida melhor para as pessoas, estar próximo e fazer história ao lado delas. Afinal, somos o Banco do Brasil, o maior parceiro do setor público."

O governo representa parte importante da carteira de crédito do BB. Em março deste ano, chegava a R$ 52 bilhões em operações, ou cerca de 6% da carteira total do banco, que era de mais de R$ 1 trilhão.