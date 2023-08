Dólar sobe quase 2% e fecha o dia a R$ 4,89

A moeda norte-americana está no maior nível desde 6 de julho

No dia seguinte à redução da taxa básica de juros, a Selic, o dólar terminou o dia vendido a R$ 4,899, com alta de R$ 0,093 (+1,94%). A cotação subiu durante todo o dia. Após operar entre R$ 4,87 e R$ 4,88, a divisa acelerou a alta na hora final de negociação.

A moeda norte-americana está no maior nível desde 6 de julho, quando tinha fechado vendida a R$ 4,93. A divisa acumula alta de 3,57% apenas nos primeiros dias de agosto, mas cai 7,22% em 2023.

De acordo com o economista Ricardo Eleutério, a taxa acabou ficando acima da previsão de vários analistas, que era de 0,25%.

E com os juros mais baixos, diminui a rentabilidade das aplicações de renda fixa no Brasil, o que deve implicar né numa menor entrada de capital financeiro externo.

"A taxa do Banco Central Americano subiu na última reunião, do Banco Central Europeu também. Então esses países mais seguros exercem uma atratividade maior, e o capital financeiro vai buscar mas abrigo nesses papéis mais seguros e com rentabilidade", analisou o economista.

Mercado externo

Além disso, Ricardo também citou um aumento da aversão ao risco no mercado externo, que faz com que países emergentes e outras partes do mundo elevem e baixem o câmbio de maneira sincronizada.