4 passos para abrir um MEI sem burocracia

Atualmente, tornar-se um empreendedor está entre o desejo de boa parte dos brasileiros que desejam ter autonomia. No entanto, apesar de a modalidade ser bem popular, poucas pessoas sabem efetivamente como aderir à categoria, o que tem gerado dúvidas sobre o assunto.

Pensando nisso, Amadeu Augusto Moraes, contador cadastrado no GetNinjas (aplicativo para contratação de serviços), elaborou um passo a passo para você abrir um cadastro de Microempreendedor Individual (MEI) e começar a investir no seu próprio negócio. Veja!

Segundo Amadeu Augusto Moraes, a modalidade MEI é o regime de tributação mais simples do país, mas, antes de fazer qualquer cadastro, o profissional deve fazer uma pesquisa prévia sobre a categoria. “Tal sondagem é importante para que o empreendedor se certifique de qual a atividade que irá desenvolver e se esta atividade atende às regras do MEI emanadas na Lei Complementar nº 128/2008. Além disso, também é necessário fazer uma consulta prévia junto à prefeitura para conferir a viabilidade de seu endereço e atividade escolhida”, explica o contador.

Todo o cadastro para a abertura do MEI é feito pelo Portal do Empreendedor. Em seguida, é necessário clicar em “Empreendedor” e, depois, na opção “Quero ser MEI”. Por fim, é necessário escolher “Formalize-se”.

REDESIM requer informações pessoais e profissionais para o cadastro do microempreendedor (Imagem: StratfordProductions | Shutterstock)

3. Preencha as informações necessárias

O profissional será redirecionado para um portal do Governo Federal. O empreendedor deve preencher o seu CPF e, em seguida, será redirecionado para o REDESIM, ambiente para inserção dos dados pessoais. As informações pessoais requeridas são:

CPF;

Data de nascimento;

Nome empresarial;

Nome do empresário;

Nacionalidade;

Sexo;

Nome da mãe;

RG;

Telefone;

E-mail;

Número do recibo da DIRPF dos dois últimos anos;

Nome fantasia;

Capital social;

Comprovante de endereço da empresa e da residência.

4. Inclua os dados da atividade profissional

O profissional precisa cadastrar sua atividade principal e as secundárias. Amadeu reforça que o empreendedor deve se atentar, pois só é permitida uma atividade principal e, no máximo, 15 atividades secundárias. A seguir, é necessário detalhar o endereço comercial e as formas de atuação.

Após tais etapas e sua respectiva confirmação, o MEI estará criado e o CNPJ será emitido junto ao certificado de MEI (CCMEI) ao final do cadastro. É recomendável que tal certificado seja impresso.

Por Bruna Zanin