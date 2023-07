Haddad afirma que reações sobre Pochmann no IBGE estão exageradas: 'É um professor da Unicamp'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse estar achando exagerada as reações à indicação do economista e professor da Unicamp, Marcio Pochmann, para a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Sinceramente, eu penso que está um pouco exagerada a reação. É um professor universitário, em uma universidade pública, uma das melhores do País. Pode-se discordar da pessoa, não tem problema nenhum, mas dentro de uma democracia a gente convive com pessoas que pensam diferente no Congresso, na Câmara, no Judiciário e no Executivo também", afirmou o ministro nesta tarde em São Paulo, de onde despacha.

De acordo com Haddad, o governo é amplo, tem pessoas com pensamentos diversos e que estão se entendendo. "Eu tenho certeza de que vai dar muito certo. O Marcio é uma pessoa muito educada e vai interagir muito bem com a ministra Simone Tebet. Eu não tenho a menor dúvida disso. É uma pessoa muito cordial e não vejo razão para esse tipo de posicionamento agressivo", afirmou.

Segundo o ministro da Fazenda, "à luz das pessoas que ocuparam cargos no governo passado, eu não vi nada acontecer desse tipo". "Por que essa agressividade? Olha o governo Bolsonaro; era de arrepiar os cabelos e ninguém falava nada! É um professor da Unicamp. Está exagerado e isso não é bom para o Brasil", queixou-se Haddad.