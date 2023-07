5 riscos dos Fundos Imobiliários que você deve conhecer antes de investir

Os Fundos Imobiliários (FIIS) são uma boa opção para investir em imóveis e obter rentabilidade. Isso porque eles detêm uma forma simples e fácil no processo, principalmente quando realizados por um administrador dos fundos. No entanto, assim como qualquer investimento, o método também possui riscos e requer cuidados para evitar perder dinheiro.

Considerando isso, o analista financeiro Valtair Justino lista os principais riscos associados aos Fundos de Imobiliários aos quais você deve estar atento. Veja!

1. Risco de mercado

Este é o risco de que os preços e as taxas dos ativos do fundo variem. Isso pode ser causado por mudanças na economia, como variações na taxa de juros, ou no setor imobiliário, como aumento ou diminuição da demanda por locação ou venda de imóveis.

2. Risco de liquidez

Alguns FIIs podem ter baixa liquidez, ou seja, não há muitas pessoas comprando ou vendendo as cotas desses fundos. Isso pode dificultar a venda das suas cotas quando você quiser ou precisar.

3. Risco de inadimplência

Este é o risco de que os inquilinos dos imóveis do fundo não paguem os aluguéis. Isso afeta diretamente a renda do fundo e, consequentemente, o rendimento distribuído aos cotistas.