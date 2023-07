Conheça 7 franquias para investir no Ceará a partir de R$ 40 mil

Modelo de negócio teve crescimento de 17,3% no Estado somente no primeiro trimestre de 2023 e engloba diversas áreas de atuação e faixas de investimento inicial

O mercado de franquias engloba os mais diferentes segmentos, da atenção à saúde do idoso, passando pela construção e pelo fast food, bem como diferentes níveis de investimento inicial para quem quer empreender se associando a uma marca já estabelecida no mercado e/ou com um formato pré-pronto de negócio.

Não à toa, o segmento cresceu 17,3% no 1º trimestre deste ano, chegando a um faturamento de R$ 1,02 bilhão, com um total de 3.894 unidades e geração de 32,8 mil empregos diretos. O POVO listou 7 franqueadoras com atuação no Ceará (ou intenção de captar franqueados no Estado) com valores de investimento inicial dos R$ 40 mil aos 499 mil.

Até R$ 75 mil

Home Angels

A empresa é pioneira no segmento de cuidadores de idosos supervisionados, sendo a maior rede lation-americana em seu mercado. Fundada em 2009, a Home Angels, atualmente, tem uma unidade em Fortaleza, mas projeta fechar o ano com, pelo menos, cinco novos franqueados no Ceará.

A franqueadora funciona com dois modelos: o Light, com investimento inicial de R$ 40 mil, e o Premium, cujo investimento inicial é de R$ 70 mil, contando com 125 unidades abertas no País e outras 20 em abertura. O sócio-diretor da Home Angels, Artur José Hipólito, destaca como um dos diferenciais da marca em relação às concorrentes, benefícios e suporte emergencial, incluindo atendimento pré-hospitalar, para os profissionais cuidadores de idosos e seus respectivos pacientes.

Market4U

A rede de minimercados autônomos é líder do segmento no País com mais de 2 mil lojas, em 20 estados e no Distrito Federal. Embora ainda não tenha nenhuma loja no Ceará, o cofundador da Market4U, Sandro Wuicik, disse estar prospectando franqueados no Estado. O investimento inicial é de R$ 70 mil.

“A gente está começando a olhar com mais cuidado e mais carinho para algumas cidades como Fortaleza, por exemplo, que tem um potencial gigantesco, não só em condomínios, mas em empresas também”, detalhou Wuicik. Ele acrescentou que, apesar de o negócio ter começado antes da pandemia, a empresa teve crescimento acelerado no contexto da crise sanitária e segue como um negócio muito rentável, no período pós-pandêmico. “Hoje nós passamos de 140 cidades”, concluiu.

Entre R$ 75 mil e R$ 150 mil

Omo Lavanderia

Nascida da aquisição de uma franqueadora do segmento de lavanderias pelo grupo Unilever, a Omo Lavanderia foi criada em 2020. No Ceará, uma unidade já está em operação e, pelo menos, outras três estão previstas para serem inauguradas até o fim deste ano.

Com modelos diferentes, o interessado em se franquear pode investir, inicialmente, a partir de R$ 99 mil, no formato store in store (ou loja dentro de uma loja). Quem tiver condições de fazer um investimento mais alto, em uma loja convencional, pode se tornar um franqueado por R$ 421 mil.

O diretor geral da empresa, Theo Figueiredo, destaca como diferencial, além da famosa marca em sua versão lavanderia, o fato de “as máquinas utilizadas são programadas para funcionar com o produto do próprio fabricante do composto químico”.

Tintas MC

Com três modelos de loja e investimentos que variam de R$ 120 mil (store in store) a R$ 426 mil (loja tradicional, a Tintas MC está inaugurando as duas primeiras lojas no Ceará neste semestre, uma em Itapipoca e a outra em Fortaleza, tendo 114 unidades franqueadas, além de 86 unidades próprias, sendo a maior rede do segmento na América Latina.

Um diferencial é a aposta em tecnologia com a criação de um aplicativo, o Toc Toc, que permite ao usuário final fazer o orçamento da pintura e a contratação de um pintor. A gerente de expansão e franquia da Tintas MC, Ana Centrone, destacou que a empresa está “com grande foco no Norte e Nordeste, chegando recentemente em Tocantins, Rondônia, Bahia e agora, no Ceará”.

Acima de R$ 150 mil

Botocenter

O Ceará é o maior mercado da Botocenter, que tem 7 de suas 36 unidades localizadas no Estado. A empresa que tem como carro-chefe a aplicação de toxina botulínica com fins estéticos, está com desconto de 50% na taxa de franquia para os investidores que assinarem pré-contrato até o dia 30 de setembro. O investimento inicial é a partir de R$ 152 mil, no modelo mais básico de loja.

O diretor-gerente da Botocenter, Ricardo Matiusso, explica que “apesar de 80% dos procedimentos realizados pela empresa serem relacionados à toxina botulínica, novos procedimentos estão sendo desenvolvidos e produtos como ácido hialurônico e bioestimuladores de colágeno têm ganhado espaço dentro da rede de franquias”.

Grupo Trigo

Controlador de redes de alimentação como Spoleto, China in Box e Gendai, o grupo tem grande penetração em todo o País e presença forte também no Ceará. O gerente nacional de expansão da holding de franquias, Rodrigo Neves, destaca quatro novos negócios assinados em Fortaleza, incluindo um no Shopping Rio Mar, e cita modelos com mais de uma marca em um mesmo espaço.

O investimento inicial, no caso da Spoleto é de 170 mil. Já no caso da China in Box, o interessado deve investir um pouco mais, cerca de R$ 228 mil. “A gente hoje está com em torno de 620 lojas no Brasil e o Nordeste é um grande vetor de crescimento do grupo. Então, esse é um mercado com potencial imenso, em que a gente tem ainda muitas oportunidades de crescimento”, projeta Neves.

Casa do Construtor

Por fim, a Casa do Construtor, que começou em Rio Claro (SP) há 30 anos, inaugurou recentemente a sua loja de número 600 no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A meta da rede de franquias que está presente em todos os estados brasileiros e prepara a expansão para países vizinhos como o Uruguai e o Paraguai é chegar a 1.000 unidades até 2025.

O investimento inicial é de R$ 499 mil. O supervisor de expansão da Casa do Construtor, Antônio Amuy, cita que a empresa teve grande crescimento durante a pandemia.

“As pessoas precisaram ficar mais tempo em casa e viram a necessidade de desenvolver um novo cômodo ou mesmo uma área gourmet, uma vez que você não poderia mais acessar um bar, e essas novas demandas impulsionaram o nosso negócio”, lembrou Amuy.

