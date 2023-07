'Quem pode produzir o hidrogênio verde que a Europa precisa é a América do Sul', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 19, que as questões climáticas e energéticas levaram a União Europeia a se interessar em investir nos países sul-americanos.

"A parte do mundo que pode produzir o hidrogênio verde que a Europa precisa é exatamente a nossa querida América do Sul. Então, acho que temos que aproveitar essa oportunidade", afirmou o presidente, durante entrevista coletiva após a reunião de cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) com a União Europeia (UE).

O presidente disse também que notou um grande interesse dos europeus em fazer investimentos na América Latina durante o encontro em Bruxelas. Lula classificou a reunião como "a mais exitosa" entre as que já participou com a União Europeia.