Caixa já retirou 225 mil clientes do negativo na 1ª fase do Desenrola, diz Serrano

A Caixa Econômica Federal (CEF) já retirou 225 mil clientes do negativo na primeira fase do Desenrola, o programa de renegociação de dívidas do governo federal que começou na última segunda-feira. O banco público calcula que com essa e outras iniciativas de renegociação, pode atingir 13 milhões de clientes.

"Das pessoas que têm até R$ 100 em dívida, nós já desnegativamos retiramos do negativo 225 mil clientes", disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) a presidente do banco público, Rita Serrano. Na primeira fase do programa do governo, clientes que devem até R$ 100 são retirados de cadastros externos de restrição de crédito, o que significa que podem voltar a pedir dinheiro emprestado nos bancos. A dívida não é perdoada.

O governo espera que até R$ 50 bilhões sejam renegociados, e oferecerá aos bancos, como contrapartida, créditos fiscais da mesma monta que os descontos dados aos clientes. A Caixa aderiu ao programa em paralelo a iniciativas internas de renegociação, e na sexta-feira, fará um mutirão nas agências físicas.

"Na sexta-feira, dia 21, nós vamos abrir todas as agências da Caixa no País inteiro uma hora mais cedo, e vamos fazer uma campanha intensiva do Desenrola", afirmou Serrano. Os clientes receberão avisos sobre o mutirão em todos os canais do banco. Segundo a presidente, a alta administração também estará nas agências.

A vice-presidente de Negócios de Varejo da Caixa, Maria Cristina Farah, afirmou que consideradas todas as renegociações em potencial, não só as do Desenrola, o banco público pode atingir 13 milhões de clientes, com 17 milhões de contratos de crédito. "Em dívida total, são R$ 221 bilhões", disse.

No Desenrola, a Caixa oferece descontos de até 90% na quitação de dívidas à vista, ou parcelamento entre 12 e 96 meses, com taxas personalizadas e o pagamento da primeira parcela em 30 dias. A entrada, neste caso, é de 10% do valor da dívida.

Na primeira fase do programa, participam pessoas físicas que tenham dívidas em atraso com os bancos e renda mensal de até R$ 20.000. As dívidas precisam estar com registro ativo, e terem sido inscritas nos cadastros de inadimplência até 31 de dezembro do ano passado.

Além do Desenrola, a Caixa lançou no final de junho a campanha Tudo em Dia, que também oferece descontos no pagamento de dívidas, mas que abrange também pessoas jurídicas. De acordo com o banco, 90% dos clientes contemplados têm dívidas que podem ser quitadas por até R$ 2.000.