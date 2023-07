Concurso à vista? Sudene precisa repor quadro, diz superintendente

Novo gestor da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste cita esvaziamento do órgão que já chegou ter 3,5 mil profissionais e hoje conta com aproximadamente 180

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) precisa repor seu quadro de servidores, que no auge chegou a ter 3,5 mil profissionais e, atualmente, conta com cerca de 180. A avaliação é do recém-empossado superintendente da autarquia, Danilo Cabral (PSB) durante visita institucional ao O POVO.

Cabral confirmou, ainda, que já levou a demanda ao ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), titular da pasta à qual a Sudene está vinculada, e a uma comissão do governo federal. Ele estimou que, além de repor parte do quadro perdido ao longo dos últimos anos, há a perspectiva de que outras 80 vagas possam vir a ser necessárias para reposições futuras.

“A Sudene sofreu um profundo processo de esvaziamento. Não só a Sudene como as outras superintendências de desenvolvimento (da Amazônia e do Centro-Oeste) também perderam muitos quadros e há uma clara necessidade de reposição. Logicamente que, tudo isso deve estar articulado e integrado. O próprio ministro Waldez também tem um compromisso com esse tema”, afirmou o superintendente.

Ele acrescentou que está “aguardando a análise da comissão do Governo que disputa essa questão de pessoal para ver em que momento será possível atender a essa demanda. A gente precisa, inclusive, fazer um diagnóstico mais profundo daquilo que deve haver, minimamente, em termos de quantitativo de servidores que possa responder a esse momento e a esse papel que ela pretende ter”.

O superintendente da Sudene concluiu afirmando que “hoje há uma sinalização muito clara da parte do presidente Lula e do próprio ministro Waldez de devolução do protagonismo, que esses órgãos tiveram em outros momentos”.

Concursos autorizados

Nesta terça-feira, 18, a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, anunciou a autorização para realização e provimento de concursos para 3.026 vagas, que custarão R$ 546 milhões ao governo. As vagas atenderão a 22 órgãos e carreiras transversais, com salários de entrada de R$ 6 mil a R$ 21 mil.

De acordo com a ministra, são 2.480 vagas para novos concursos, incluindo o Banco Central e agências reguladoras.

Além disso, serão preenchidas 546 vagas de concursos já realizados

Veja quais órgãos terão concurso e a quantidade de vagas:

- ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico: 40 vagas

- Anac - Agência Nacional de Aviação Civil: 70 vagas

- Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações: 50 vagas

- Aneel - Agência Nacional de Energia Elétrica: 40 vagas

- ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar: 35 vagas

- Antaq - Agência Nacional de Transportes Aquaviários: 30 vagas

- ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: 50 vagas

- Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária: 50 vagas

- BC - Banco Central do Brasil: 100 vagas

- CVM - Comissão de Valores Mobiliários: 60 vagas

- IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: 895 vagas

- Ipea - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: 80 vagas

- Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (ACE): 50 vagas

- Ministério da Fazenda (AFFC): 40 vagas

- Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (ATPS): 500 vagas (são carreiras transversais que atenderão a outros órgãos, mas neste momento estão vinculadas à Gestão)

- Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (EPPGG): 150 vagas

- Ministério da Justiça e Segurança Pública: 100 vagas

- Ministério do Planejamento e Orçamento: 100 vagas

- Previc - Superintendência Nacional de Previdência Complementar: 40 vagas

Total: 2.480 vagas

Veja a distribuição de vagas para quem já foi aprovado:

- Icmbio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade: 160 vagas

- Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis: 257 vagas

- Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 102 vagas

- ANM - Agência Nacional de Mineração: 27 vagas

Total: 546 vagas



