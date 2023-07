Turma da Mônica ganha avião temático; veja fotos

Ao completar 60 anos, a Mônica ganhou um avião totalmente personalizado, com detalhes fora e dentro da aeronave. O Boeing 737-800 temático foi apresentado no domingo, 16, e deve encantar quem comprar bilhetes da Gol entre os 75 bases da empresas nos quais pode percorrer.

O voo inaugural entre Congonhas (SP) e Confins (MG) deu início à ação "Coelhadas no Ar" - nome que faz alusão ao coelho Sansão com o qual a personagem brincava nas histórias em quadrinho e animações.

A parceria foi fechada entre a Gol e a Mauricio de Sousa Produções (MSP) e contou com distribuição de brindes e serviço de bordo diferenciado no primeiro voo.

Avião da Turma da Mônica comemora os 60 anos da personagem Crédito: Magê Monteiro (GOL/Divulgação)

"Encontramos na parceira Mauricio de Sousa Produções o mesmo DNA que nos move: ser uma empresa para Todos. Criada pelo genial Mauricio, a personagem Mônica é uma menina forte que por 60 anos vem inspirando e divertindo tantas gerações, além de ser Embaixadora do Turismo nacional. Nossa aeronave é o presente de aniversário da Mônica na forma de uma experiência única para nossos Clientes”, disse Celso Ferrer, CEO da Gol.

Cada passageiro que embarcar no avião, inclusive, poderá ver a assinatura original de Maurício de Souza, que assinou a porta dianteira esquerda do 737.

Desenhos exclusivos

Fora, o Boeing foi adesivado com o desenho da própria Mônica e também do coelho Sansão, feitos exclusivamente para esta ação de comemoração do aniversário. As imagens simulam o voo dos dois personagens.

Avião da Turma da Mônica comemora os 60 anos da personagem Crédito: Magê Monteiro (GOL/Divulgação)

Já dentro, "toda a Turminha está preparando uma festa surpresa para a Mônica, com os personagens escondidos entre os bagageiros." Outros elementos do avião também foram trocados para entrar no clima, segundo conta a Gol.

A ideia da companhia aérea é que o avião de aniversário da Mônica não tenha uma rota fixa e possa visitar, sem aviso prévio aos passageiros, os 75 destinos - no Brasil e na América Latina - nos quais a empresa opera voos.

Avião da Turma da Mônica comemora os 60 anos da personagem Crédito: GOL/Divulgação

No total, a GOL opera em média 650 voos diários, transportando cerca de 25 milhões de passageiros por ano em 180 rotas nacionais e internacionais.

Próxima fase da festa

A parceria entre a Gol e a MSP promete ainda outras ações para comemorar os 60 anos da Mônica, segundo adianta a companhia aérea. "A segunda fase já está sendo programada e será anunciada no momento oportuno", informou.

Celebrações especiais devem ser promovidas até março de 2024, em artes, moda, produtos, eventos presenciais, espaços temáticos, publicações especiais e conteúdos audiovisuais.

Avião da Turma da Mônica comemora os 60 anos da personagem Crédito: Magê Monteiro (GOL/Divulgação)

"As ativações serão realizadas em diversas regiões brasileiras para que nenhum fã do bairro do Limoeiro fique de fora dessa grande festa", prometeram.



