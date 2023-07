Seleção Seplag para salário de até R$ 13,9 mil termina hoje; saiba como se inscrever

O prazo para se inscrever na seleção da Secretaria Executiva de Políticas Estratégicas para Liderança da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE) encerra nesta quarta-feira, 12. Salário é de até R$ 13,9 mil.

São três vagas abertas, sendo uma para o cargo de secretário executivo e duas para ser coordenador da Seplag-CE. Veja mais abaixo os requisitos.

Esta seleção é aberta para servidores públicos estaduais e para o público em geral, desde que atendam aos requisitos previstos no regulamento da seleção.

Além disso, as inscrições devem ser feitas por este link. Nessa etapa, é necessário que os candidatos enviem os documentos comprobatórios para efetuar as inscrições.

Durante o processo seletivo, os candidatos passarão por quatro fases:

Avaliação de currículos

Dinâmica em grupo

Entrevista por competência

Entrevista com a secretária da Seplag, Sandra Machado

A expectativa é que todas as etapas do processo seletivo sejam concluídas no mês de agosto.

Esta é a primeira seleção realizada por meio do Programa Gestão de Líderes Públicos do Ceará, iniciativa que tem o objetivo de aperfeiçoar o modelo de atração, seleção, desenvolvimento e desempenho de profissionais na administração pública estadual.

Veja mais informações sobre o cargo de secretário executivo da Seplag



Para concorrer à posição de Secretário Executivo de Políticas Estratégicas para Liderança, é necessário que o candidato possua curso de nível superior e também experiência em processos organizacionais, desenvolvimento profissional e atração e seleção.

Além disso, é preciso demonstrar conhecimento profissional em Gestão de Pessoas e Lideranças.

A carga horária é de 40 horas semanais, de segunda a sexta, distribuída das 8h às 12h e das 13h às 17h, no modelo presencial. O salário mensal do cargo é, no total, R$ 13.924,96.

Saiba mais informações sobre o cargo de coordenador da Seplag

Estão abertas vagas para a Coordenadoria de Atração e Seleção de Lideranças (Cosel) e Coordenadoria de Desempenho e Desenvolvimento de Lideranças (Codel), sendo uma para vaga setor.

Para concorrer à posição de Coordenador da Cosel, é indispensável que o candidato tenha curso de nível superior e experiência em processos organizacionais e na atividade central da área, que é atração e seleção.

Já para a Codel, o indivíduo precisa ter formação em um curso superior e também experiência em processos organizacionais e no desenvolvimento profissional.

Para as duas vagas, a carga horária é de 40 horas por semana e o salário é composto de duas parcelas fixas, sendo o vencimento básico no valor de R$ 391,18 e da representação do cargo em comissão no valor de R$ 3.911,75.

Além disso, é fornecido um auxilio alimentação no valor de R$ 15,87 por dia de efetivo exercício.

