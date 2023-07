OCDE: pelo 3º mês seguido em maio, taxa de desemprego fica na mínima histórica de 4,8%

A taxa de desemprego dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou em 4,8% em maio, mantendo-se pelo terceiro mês consecutivo no menor nível da série histórica iniciada em 2001, de acordo com relatório de perspectiva da OCDE publicado nesta terça-feira (11).

Em maio, o índice de desemprego ficou inalterado ante abril em 14 países da OCDE, caiu em outros 13 e avançou em cinco, detalha o documento.

A OCDE prevê que sua taxa de desemprego avançará para 5,2% até o quarto trimestre de 2024, embora o índice deva ser mais alto em países como EUA, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia.

Ainda no relatório, a OCDE comenta que os salários nominais subiram no primeiro trimestre de 2023, mas diminuíram em termos reais em 30 dos 34 países do grupo, com uma queda média de 3,8% no período.