Cesta básica, ônibus e medicamentos: veja como a reforma tributária afeta o seu bolso

O texto da Reforma Tributária, que vai mudar a forma como os impostos são cobrados no Brasil, foi aprovado definitivamente pela Câmara dos Deputados na madrugada desta sexta-feira, 7.

No entanto, por tratar da tributação sobre bens e serviços, a medida tem impacto direto no preço dos produtos para os consumidores. Confira abaixo os produtos previstos a serem impactados.

Também está previsto que os deputados votem as mudanças no texto nesta sexta-feira, 7, a partir das 10h, antes de ir ao Senado. A votação será realizada de forma híbrida. Ou seja, será permitido que os deputados votem de forma remota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os quatro destaques são do Partido Liberal (PL), partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles tratam da base de cálculo do imposto, regime específico de cobrança para planos de saúde e benefícios fiscais do ICMS. A expectativa é que todos sejam rejeitados.

Leia Mais Não há data para votar projeto do Carf, diz Lira

Reforma Tributária: veja como votaram os deputados cearenses

Quais bens e serviços podem ficar isentos?

Um exemplo disso é a cesta básica. Isso porque o parecer estabeleceu a isenção dos alimentos presentes na cesta do futuro Imposto sobre Valor Adicionado (IVA).

A definição do que irá compor a cesta básica será feita depois, por uma lei complementar. Os outros alimentos que não entrarem, devem seguir a taxação reduzida.

Além disso, foi criada uma cesta básica nacional de alimentos. Antes, era responsabilidade do estado definir quais produtos estariam inclusos.

Fora a cesta básica, não serão cobrado impostos para outros itens: os medicamentos para doenças graves, como câncer, e os serviços de educação superior (Prouni).

Quais produtos podem ter tributação reduzida?

Os medicamentos e dispositivos médicos, exceto os para tratamentos de cancêr, terão taxação reduzida em 50%. Isso significa que, se o imposto padrão for de fato estabelecido em 25%, será cobrado 12,5%.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), atualmente os medicamentos possuem uma taxação de 33,87%.

Outros bens e serviços receberão 60% da alíquota geral. Veja abaixo:

No projeto, a ideia também é que alguns bens e serviços paguem a metade do valor da alíquota geral. Veja quais são:

Educação



Saúde



Dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência



Medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual



Serviços de transporte coletivo



Produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura



Insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal



Atividades culturais nacionais

Os demais produtos pagarão a alíquota cheia de IVA, que será definida após a reforma tributária.

Veja quais alimentos podem ter isenção de impostos

A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) elaborou uma lista com produtos que a entidade acredita que deveriam compor a cesta básica nacional. Segundo a instituição, a seleção foi com base no consumo médio em todo o país.

Confira abaixo a lista completa elaborada pela entidade:

Proteínas

Carne bovina

Carne de frango

Carne suína

Peixes

Ovos

Farinhas e massas

Farinha de trigo

Farinha de mandioca

Farinha de milho

Massas alimentícias

Pão francês

Laticínios

Leite UHT

Leite em pó

logurte

Leite fermentado

Queijos

Soro de leite

Manteiga

Cereais e leguminosas

Arroz

Feijão

Trigo

Outros

Café

Açúcar

Óleo de soja

Óleo vegetal

Margarina

FLV

Frutas

Verduras

Legumes

Higiene pessoal

Sabonete

Papel Higiênico

Creme dental

Fralda descartável

Absorvente higiênico

Produtos de higiene bucal

Limpeza

Detergente

Sabão em pó

Sabão em barra

Água sanitária



Mais notícias de Economia