Reforma tributária é aprovada em primeiro turno

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

O texto-base da reforma tributária foi aprovada em primeiro turno pelo plenário da Câmara. Foram 382 votos a favor, 118 contra e três abstenções.

O relator da reforma tributária na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), divulgou na noite desta quinta-feira, 6, um novo substitutivo da proposta.

Dentre os pontos modificados, o relatório traz uma definição sobre as configurações e atribuições do Conselho Federativo, como demandado pelos governadores. Em relação à composição, de acordo com o relatório, os Estados e o Distrito Federal terão 27 membros, um para cada ente federado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os municípios e o Distrito Federal também serão representados por 27 membros, sendo 14 eleitos com base nos votos igualitários e 13 com base nos votos ponderados pelas respectivas populações

Mais informações em instantes

Mais notícias de Economia