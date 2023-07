Preço do GNV recua na região Sul e Sudeste em junho, mostra Ticket Log

O preço médio do gás natural veicular (GNV) na região Sul do Brasil teve queda de 16% em junho ante o mesmo mês de 2022, comercializado a R$ 5,20/m³ mostra levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

Entre os destaques por Estado, o Rio Grande do Sul comercializou o combustível à média de R$ 5,04/m³, a mais baixa de toda a região. Já o GNV mais caro foi encontrado no Paraná, a R$ 5,36/m?.

Já na região Sudeste do País, o combustível fechou junho com o preço médio de R$ 4,38/m?, um recuo de 20% ante o mesmo mês do ano passado.

"O GNV comercializado no Sudeste fechou o primeiro semestre de 2023 com uma queda acumulada de 13%", destaca Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Entre os Estados, destaque para o Rio de Janeiro que registrou o menor preço médio para o GNV, vendido à média de R$ 4,34/m³. Enquanto isso, o Espírito Santo apresentou o maior preço médio, que fechou a R$ 4,89/m³.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que administra 1 milhão de veículos, com uma média de oito transações por segundo.