Desenvolve SP: liberações de crédito no Estado de SP crescem 38% no 1º semestre

As liberações de crédito no Estado de São Paulo por meio da Desenvolve SP, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), cresceram 38% no primeiro semestre de 2023 em comparação a igual período de 2022. Segundo a agência de fomento, foram disponibilizados R$ 414,9 milhões neste ano, contra R$ 300,5 milhões nos seis primeiros meses do ano passado.

O aumento aconteceu após uma redução significativa observada no primeiro semestre de 2022. No igual período de 2021, R$ 377 milhões foram desembolsados - resultado 25,4% maior do que o registrado no ano passado e 10% inferior ao atual.

A Desenvolve SP indicou que, do total de crédito liberado em 2023, 65,8% (R$ 273,1 milhões) foram destinados a micro, pequenos e médios empresários do Estado. Os R$ 141,8 milhões restantes (34,2%) foram para financiamento de obras e projetos de prefeituras paulistas.

Ainda comparando os semestres iniciais de 2022 e 2023, a liberação de crédito das linhas sustentáveis, públicas e privadas, subiu 18,9%. Conforme a agência paulista, o valor passou de R$ 7,4 milhões para R$ 8,8 milhões. Desse total, indica a instituição, mais de R$ 5,4 milhões foram para empreendedores públicos e R$ 3,3 milhões para empresas privadas.