Starbucks confirma que vai abrir segunda loja em Fortaleza

A rede de cafeterias Starbucks confirmou que vai inaugurar uma segunda loja em Fortaleza. A possibilidade de abrir na sequência uma terceira loja na Capital, contudo, não foi confirmada pela operadora da marca no Brasil.



Após ter comunicado em fevereiro que abriria uma loja no Shopping Iguatemi Bosque, no bairro Edson Queiroz, a SouthRock, confirmou que vai inaugurar outra unidade no North Shopping Fortaleza, no bairro Presidente Kennedy, o que também foi confirmado pelo estabelecimento. As duas primeiras lojas devem ser inauguradas ainda em 2023.

Segundo nota enviada ao jornal O POVO, a licenciador da marca disse que a decisão veio de uma avaliação constante de “oportunidades para a abertura de lojas, tanto a partir da entrada em novos mercados, como por meio da ampliação da presença da marca em praças onde ela já está presente” e prometeu anunciar mais detalhes em breve.

North Shopping Fortaleza

Mais cedo, o North Shopping Fortaleza confirmou, em nota à imprensa, não apenas a chegada da Starbucks, mas também da Vivara Life.

O grupo anunciou ainda um crescimento de 8% no 1º semestre de 2023, na comparação com período equivalente do ano passado. Ao todo, o equipamento ganhou 15 novas operações. A projeção do grupo Ancar Ivanhoe, que administra o shopping, prevê ocupação de 99% até o fim deste ano.

"A chegada dessas grandes marcas são resultado de um trabalho constante da equipe para uma qualificação cada vez maior do nosso mix de lojas",destacou Paulo Alencar, superintendente do North Shopping Fortaleza.

