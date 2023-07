Líder do Republicanos quer 'debate aprofundado' sobre a reforma tributária

O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), defendeu nesta terça, 4, um debate "mais aprofundado" em torno da reforma tributária antes de apreciar a matéria em plenário, já que, segundo ele, ainda há "grandes dúvidas" sobre o impacto das mudanças nos Estados e municípios. Ele ressalvou, no entanto, que acatará a decisão da maioria do bloco. A sigla compõe o segundo maior bloco partidário da Casa, formado também por MDB, PSD e Podemos.

"Entendemos que ainda precisamos de debate aprofundado. Como membro do bloco e grupo, vamos acatar decisão da maioria", disse o líder durante reunião aberta do bloco partidário para debater o projeto de lei do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), com o relator da matéria, Beto Pereira (PSDB-MS), e a reforma tributária, com o relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

"Ainda há grande dúvida entre governadores, prefeitos, capitais e cidades maiores. Penso que se possa debater um pouco mais, principalmente essas dificuldades que estão sendo colocadas pelos governos", continuou Pereira. Ele ponderou, no entanto, que, se o relator conseguir adequar os pontos controversos, o tema poderá ser apreciado, visto sua relevância para economia do País.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outros parlamentares do Republicanos também têm defendido um pouco mais de tempo para analisar o texto antes de votar a matéria. Filiado ao partido, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem sido um dos principais críticos a pontos incluídos no relatório apresentado pelo relator.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.